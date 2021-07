LOSC - Mercato : 4 M€ repoussés pour cette recrue, les enchères flambent !

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Jocelyn Gourvennec a listé plusieurs renforts au LOSC cet été. L’un d’entre eux mène directement en Belgique, où Hugo Siquet est ciblé au poste de latéral droit.

La rumeur se confirme de jour en jour au point que La Dernière Heure parle même désormais de trois offres concrètes formulées par les Dogues. Elles auraient toutes été repoussées par le club belge alors qu’Olivier Létang aurait proposé un peu moins de 4 millions d’euros.

Le Standard est gourmand pour son joueur de 19 ans et réclame au moins 7 M€, avant même d’envisager sa prolongation de contrat. Autre mauvaise nouvelle pour le LOSC dans ce dossier : Siquet suscite l’intérêt du RB Salzbourg. Et on sait que le club autrichien, qui fait partie de la galaxie Red Bull, a généralement les moyens de ses ambitions...

