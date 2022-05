LOSC - Mercato : à la lutte avec l'OL et l'OGC Nice pour un défenseur de Dortmund ?

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Abonné aux 2es places en Bundesliga, le Borussia Dortmund a décidé de modifier sa défense cet été, conscient que c'est à ce niveau que le bât blesse pour pouvoir lutter avec le Bayern Munich. Parmi les joueurs poussés vers la sortie, on trouve Dan-Axel Zagadou, au club depuis cinq ans et qui n'a pas été prolongé. A 22 ans, le natif de Créteil, formé au PSG, se retrouve donc sur le marché.

D'après Foot Mercato, il ne manque pas de propositions, notamment de France, lui qui serait favorable à une expérience en Ligue 1. Le LOSC s'intéresserait à lui dans le cadre de la succession de Sven Botman. Mais rien que dans nos contrées, les Dogues vont devoir lutter avec l'OL et l'OGC Nice pour s'attacher les services du joueur qui, en raison de son statut de joueur libre, optera pour le meilleur projet sportif.

Raphaël Nouet

Rédacteur