LOSC - Mercato : accord trouvé pour le transfert d'Ikoné !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Jonathan Ikoné va bel et bien rejoindre la Fiorentina cet hiver. Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le LOSC et la Viola auraient trouvé un accord pour le transfert du milieu offensif français. Le montant du transfert s'élève à 14 millions d'euros, auquel il faut ajouter 1 million d'euros de bonus et 15% à la revente.

Here-we-go confirmed. Jonathan Ikoné joins Fiorentina from Lille for €14m plus €1m add on and 15% future sale percentage. 🟣 #Fiorentina



More. Ikoné will undergo his medical tomorrow in Florence, then deal reported on day December 1 will be announced ⤵️🇫🇷 https://t.co/IHs7ZsQEYV