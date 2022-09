LOSC - Mercato : Adam Ounas justifie son choix Lille

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Adam Ounas, qui appartenait à Naples depuis l'été 2017, s'est engagé ce jeudi avec le LOSC pour les deux prochaines saisons, plus une en option. Sur le site officiel des Dogues, le milieu offensif algérien a réagi à son arrivée chez le champion de France 2021-2022.

“Je suis très content d’arriver au LOSC où je connais déjà quelques joueurs, ce qui va faciliter mon intégration. J’espère faire une grande saison avec eux ! Tout le monde en Europe sait que Lille est un des plus gros clubs en France, où l’on pratique un football qui me plaît, où l’on joue beaucoup au ballon. Ça m’a tout de suite séduit ! Allez le LOSC, et à bientôt sur les terrains ! “