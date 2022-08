LOSC - Mercato : Amadou Onana à Everton (officiel)

C'est officiel, Amadou Onana n'est plus un joueur du LOSC ! Arrivé il y a un an en provenance de Hambourg, le milieu de terrain belge était promis à un brillant avenir. Et donc à une ascension météorique qui le voit désormais jouer en Premier League. En effet, il s'est engagé pour cinq saisons avec Everton, qui a posé 30 M€ sur la table pour s'attacher ses services.

Au début de l'été, Onana avait été plus proche de s'engager avec West Ham. Mais les Toffees ont débarqué et offert ce qu'attendaient les Lillois, finalisant le deal en un temps record.

✍️ | Amadou Onana has signed from LOSC Lille for an undisclosed fee, agreeing a five-year contract until the end of June 2027.