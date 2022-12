LOSC - Mercato : après Naples, un membre du Big 6 anglais suit Jonathan Bamba

Ce samedi, L'Equipe fait un point sur le mercato hivernal qui attend tous les clubs de Ligue 1, sachant qu'il ouvre ses portes cette nuit à compter de minuit. Pour le LOSC, la priorité est de prolonger Benjamin André, libre en juin prochain. Pour Jonathan Bamba, qui se trouve dans la même situation contractuelle, il semblerait que les dirigeants lillois se soient faits une raison mais ils tiennent tout de même à le conserver jusqu'au terme de la saison, même si cela signifie que l'ancien Stéphanois partira libre.

Où ira-t-il ? Bien malin qui peut le prédire car il ne manque pas de prétendants ! Le Napoli a déclaré sa flamme, surtout qu'il l'a vu à l'œuvre de près lors du match amical d'il y a dix jours, remporté 4-2 par le LOSC au San Paolo. Bamba n'est cependant qu'un troisième choix en cas de départ d'Hirving Lozano. En Turquie, Galatasaray est aussi intéressé. Et enfin, Bamba a des partisans du côté de Tottenham ! Ben Wylie, qui écrit pour un site et un fanzine consacrés aux Spurs, milite pour son recrutement l'été prochain. Une intersaison qui devrait entraîner une petite révolution chez les Nord-Londoniens puisqu'Antonio Conte devrait partir, de même qu'une bonne partie des titulaires actuels, lassés de ne jouer que les places d'honneur (autre titre depuis 2008, pas de championnat depuis 1961...). Une chance pour Bamba ?

Jonathan Bamba - Lille's versatile winger looks an ideal backup for either Son or Kulusevski.



He's reached double figures for goal contributions in the last two seasons and is looking on track to do so again this campaign with 4 goals and 3 assists already. pic.twitter.com/1p2AlxIsx6