LOSC - Mercato : Araujo place son avenir entre les mains de Galtier

Dimanche, Luiz Araujo aurait pu être le grand artisan de la victoire du LOSC à Marseille. Buteur au tout début de la deuxième période, le Brésilien a aussi expédié un joli coup de tête qui aurait terminé dans les filets sans un grand Steve Mandanda. A 24 ans, et alors qu'il entame sa quatrième saison chez les Dogues, l'attaquant espère avoir franchi le cap qui inciterait Christophe Galtier à en faire un titulaire indiscutable (le technicien a d'ailleurs dit qu'il l'alignerait contre Nantes ce vendredi).

Présent en conférence de presse, Araujo a évoqué son avenir, se montrant on ne peut plus clair : "Aujourd'hui, je veux rester au LOSC, y avoir ma chance. Néanmoins, si tel n'était pas le cas, je discuterai avec mes dirigeants. Et nous envisagerons ce qui sera le mieux pour moi et le club". Clairement, la balle est dans le camp de Christophe Galtier…

"Je ne suis pas heureux d'être remplaçant"

Sous contrat jusqu'en 2022, Araujo ne cache pas que son statut de super remplaçant commence à lui peser… "C'est sûr que je ne suis pas heureux d'être remplaçant. Je montre que je veux être titulaire, que je le mérite. Je ne suis pas qu'un excellent joueur de banc. Tous les joueurs ont besoin de confiance, celle de l'entraîneur. Mais également des rythmes des matches. Je n'en ai pas eu depuis ces dernières saisons. À partir du moment où j'en aurai, je ne pourrai être que meilleur par rapport à ce que je suis actuellement."