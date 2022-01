LOSC - Mercato : avant Ben Arfa, le club sommé de signer un chèque de 2 M€

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Ce samedi, L'Equipe et La Voix du Nord font le point sur l'arrivée imminente d'Hatem Ben Arfa à Lille. Les Dogues attendent l'officialisation du prêt de Yusuf Yazici au CSKA Moscou pour recruter le gaucher de 34 ans, avec qui ils ont un accord de principe. Le président nordiste, Olivier Létang, connaît le meneur de jeu depuis leurs passages respectifs à Paris et à Rennes. Benjamin André a également côtoyé HBA en Bretagne et le courant était bien passé entre eux.

La Voix du Nord fait également le point sur le conflit opposant le LOSC à son ancien club satellite, l'Excel de Mouscron. Depuis jeudi, les joueurs du pensionnaire de L2 belge refusent de s'entraîner car ils n'ont pas été payés en décembre. Via un communiqué, les dirigeants d'outre-Quiévrain ont réclamé une somme conséquente au club nordiste, qui a pourtant mis fin à leur partenariat l'été dernier. Cette somme serait de 2 M€, selon LVDN. Pas de quoi remettre en cause la venue de Ben Arfa mais assez épineux tout de même pour un club dont les finances sont dans le rouge vif...

The first team squad at Belgian club Excel Mouscron - owned by Bordeaux president Gérard Lopez - have gone on strike over unpaid wages from December.https://t.co/rjVX1bB6AL