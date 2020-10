LOSC - Mercato : Bamba a fait une demande décisive à Galtier

Il y a quelques semaines, Christophe Galtier avait glissé une petite anecdote lourde de sens sur Jonathan Bamba. À en croire l’entraîneur du LOSC, le milieu offensif (24 ans) était allé le trouver cet été pour lui dire de ne pas le placer sur la liste des transferts. Son désir était clair : s’imposer à Lille après une saison galère.

« Je confirme. Pour moi, il était hors de question que je parte. J'avais des choses à prouver et surtout à moi-même, assure Bamba dans L’Équipe. On a mené une réflexion avec mes proches et mes conseillers. Je suis un compétiteur. La saison dernière n'a pas été très bonne au niveau de mes attentes. Je voulais rendre la confiance qui m'a été donnée. Aujourd'hui, ça paye. À moi de continuer pour aider l'équipe. »

Bamba vise le podium avec le LOSC

L’ancien ailier de l’ASSE (24 ans) s’est même fixé un objectif cette saison : le podium. « Oui. Malgré le fait que la mayonnaise n'a pas totalement pris, on arrive à avoir des résultats. Quand tout sera parfait, ce sera bénéfique pour l'équipe, a-t-il embrayé. Toutes les compétitions seront bonnes à jouer. On n'a pas travaillé la saison dernière pour ne pas jouer l'Europe cette saison à fond. On a un groupe assez étoffé qui doit nous permettre d'obtenir des résultats en L1 et en C3. »