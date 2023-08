LOSC – Mercato : Bayo sur le départ, il a deux pistes

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il n'y aura pas de deuxième saison au LOSC pour Mohamed Bayo. Décevant depuis son arrivée de Clermont et épinglé pour son comportement extra sportif, l'attaquant ne figure pas dans le groupe qui se déplace ce soir à Nice pour l'ouverture de la L1.

Le Havre et Cadix s'intéressent à lui

L'Equipe évoque sa situation et son avenir. Un départ se profile et deux clubs seraient sur les rangs : Le Havre, promu en L1, et Cadix, en Espagne. A suivre...

Il est là, le premier groupe de la saison ! 🤩



Découvre les Dogues qui feront le déplacement à Nice pour la première journée de Ligue 1 👇#OGCNLOSC pic.twitter.com/7oSLn4nKuq — LOSC (@losclive) August 10, 2023

