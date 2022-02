LOSC - Mercato : une boulette de Ben Arfa a fait capoter son retour à l'OM

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Hatem Ben Arfa a désormais évolué avec sept clubs en Ligue 1, suite à son arrivée au LOSC. L’ancien Marseillais est venu renforcer le secteur offensif lillois après le départ de Yusuf Yazici. Cependant, il aurait pu signer avec un autre club de l’élite l’été dernier.

Ben Arfa s'était rapproché de l'OM mais...

L’Équipe révèle ce samedi que des échanges "constructifs" ont eu lieu, lors du dernier mercato estival, entre Ben Arfa et le coach de l’OM, Jorge Sampaoli, qui "pouvait être intéressé par son profil". À l’époque, la conversation avait été divulguée dans la presse ce qui a mis fin immédiatement à un éventuel retour et suscité une réaction du président olympien, Pablo Longoria : "Ce que je n’apprécie pas du tout, en revanche, c’est qu'on rende public des discussions individuelles et qu'on se serve de l'OM à des fins personnelles. Je précise que c'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, et pas le contraire."

