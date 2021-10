LOSC - Mercato : Botman fait passer un message pour son avenir

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Malgré les convoitises de Liverpool, Wolverhamption et du FC Séville, Sven Botman est resté au LOSC cet été. Dans un entretien accordé à NOS, le défenseur central néerlandais est revenu sur son mercato estival, faisant passer un message pour son avenir.

"C'est le club qui a décidé que je restais, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée non plus. Je joue la Ligue des Champions, donc ce n'était pas une erreur de rester. Dans le football, tout va parfois très vite, mais je pense qu'avec le temps, tout se mettra en place", a confié l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Dogues.

