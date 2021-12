LOSC - Mercato : Botman, Sanches, David, Yilmaz… qui part, qui reste ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ce jeudi dans L'Equipe, une double page est consacrée au LOSC. Bonne nouvelle pour les supporters lillois : alors qu'il était question du départ d'un ou deux éléments bankables cet hiver, les rentrées d'argent liées à la Champions League (61 M€ attendus) permettraient de conserver l'effectif en place, à l'exception notable de Jonathan Ikoné, qui devrait s'engager avec la Fiorentina. En revanche, à partir de juin, ça pourrait être l'opération portes ouvertes.

Renato Sanches, Jonathan David et Reinildo devraient être vendus, eux qui sont tous trois très courtisés. Burak Yilmaz ne devrait pas être prolongé, alors que son contrat arrive à échéance en juin, et la question se pose également pour José Fonte. D'ailleurs, le capitaine de 37 ans aimerait être rapidement fixé sur son avenir. La grosse inconnue concerne Sven Botman, qui pourrait être attaqué dès janvier par Newcastle. Les Dogues veulent conserver leur défenseur central néerlandais mais ne diraient pas non en cas de très grosse offre. Hormis ce dossier épineux, l'hiver devrait être calme dans le Nord…

La une du journal L'Équipe du jeudi 16 décembre



