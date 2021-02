LOSC - Mercato : Botman sur le départ, son remplaçant déjà identifié ?

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le dossier Sven Botman a été le seul à agiter mercato du LOSC cet hiver. Le défenseur néerlandais est resté à Lille alors qu’il était suivi par Liverpool et d’autres écuries anglaises. Selon France Football, il pourrait avoir profité du mois écoulé pour mieux être transféré en juin. Pour l’heure, le joueur de 21 ans reste focalisé sur les objectifs lillois.

Cet été, il sera donc sans doute déjà temps de lui trouver un successeur. L’heureux élu pourrait déjà être identifié. D'après Foot Mercato, il pourrait se nommer Nasser Djiga. Dans quelques jours débute la CAN des U20 en Mauritanie et le LOSC a prévu de superviser le défenseur central du Burkina Faso et du Vitesse FC, qui a brillé pendant les qualifications et étant élu dans l'équipe type de la zone Ouest.

Un destin à la Van Dijk ?

« Les observateurs du football africain lui imaginent la même trajectoire que son compatriote Edmond Tapsoba (22 ans), aujourd'hui au Bayer Leverkusen, là où certains commentateurs le comparent au Néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk (29 ans) pour son style et son assurance en un contre un, assure FM. Djiga sera observé, à distance, par plusieurs clubs de Ligue 1, parmi lesquels le LOSC, mais aussi le Standard de Liège. »