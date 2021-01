LOSC - Mercato : Botman à Liverpool, ce serait bouclé !

Six petits mois et puis s'en va ? Sven Botman, débarqué durant l'été au LOSC en provenance de l'Ajax Amsterdam, via Heerenveen où il avait été prêté la saison dernière, a conquis tout son monde dans le Nord et même au-delà. En effet, le défenseur central de 20 ans figurerait dans les petits papiers de Liverpool, qui connaît une véritable hécatombe à son poste, Virgil van Dijk étant notamment blessé pour longtemps.

En temps normal, le LOSC aurait fermé la porte à tout départ en janvier, laissant les enchères monter jusqu'en juin. Mais on n'est pas en temps normal. Les changements de président et d'actionnaire ont prouvé que la situation économique était très délicate, si bien que trois joueurs pourraient être invités au départ cet hiver. Dont Botman ? Visiblement, le Hollandais est chaud !

En effet, plusieurs indices laissent à penser qu'il aimerait partir. Déjà, l'agence gérant ses intérêts, Muy Manero, a liké un post sur lequel figurait la rumeur d'un intérêt de Liverpool. Ensuite, le joueur était dans les bureaux de ses représentants ce vendredi. Enfin, Muy Manero a parlé de "transfert conclu" ce soir même ! En Angleterre, on parle d'un contrat de trois ans et d'un transfert de 35 M€ pour l'ancien de l'Ajax. Ça fait beaucoup de planètes alignées…

Sven Botman likely to be a huge factor in Gini Wijnaldum signing his contract offer. Gini likes the idea of another Dutch international coming into the team. Expected to sign his contract offer in the new few days. 3 year deal. https://t.co/jU5ftrkteZ