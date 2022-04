LOSC - Mercato : Botman vend la mèche pour son départ cet été

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Arrivé à l'été 2020 au LOSC en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 8 millions d'euros, Sven Botman va quitter le champion de France en titre lors du prochain mercato estival. Le défenseur central néerlandais l'a confirmé dans un entretien accordé au quotidien L'Equipe.

"Si les choses avancent comme prévu, c'est ma dernière saison à Lille"

"J'ai accepté la situation. Il y avait des opportunités. Mais nous avions aussi la Ligue des Champions à disputer, ma première. Et on était en bonne position en Ligue 1. Je pense que ces propositions reviendront. Ma dernière saison à Lille ? Je vais voir. Si les choses avancent comme prévu, oui. Mais je veux d'abord être bon sur cette fin de saison. Le club le mérite. Après, on discutera. Je n'ai rien décidé", a confié Sven Botman, qui devrait prendre la direction de l'AC Milan cet été.

Pour résumer Dans un entretien accordé au quotidien L'Equipe, le défenseur central du LOSC, Sven Botman, a confirmé son départ des Dogues lors du prochain mercato estival.

