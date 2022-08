LOSC – Mercato : c'est officiel aussi pour Ismaily !

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Fin de jeudi agité au LOSC. Après avoir transféré Renato Sanches à Paris, les Dogues annoncent la signature d'Ismaily. Le latéral gauche brésilien était libre de tout contrat après avoir résilié avec le Shakhtar Donetsk. Il a signé pour un an avec une autre année en option. «Fort de neuf saisons en Ukraine et de nombreux titres remportés, Ismaily va découvrir un nouveau championnat. Le club est heureux de l’accueillir en Ligue 1 et satisfait qu’il ait fait le choix du LOSC où il viendra renforcer l’effectif défensif et offrir des solutions complémentaires à son entraîneur, autant qu’il apportera ses qualités, son expérience et une mentalité qui collent à l’esprit des Dogues. Bienvenue au LOSC Ismaily», a publié le LOSC. Welcome, Ismaily 🇧🇷@newbalance #TheNewLOSCStory pic.twitter.com/70mPhoiDnr — LOSC (@losclive) August 4, 2022

Laurent HESS

Rédacteur

