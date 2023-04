LOSC - Mercato : ça brûle entre Fonseca et West Ham !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Dernièrement, après une sortie cinglante d'Olivier Létang, Paulo Fonseca a été interrogé sur son avenir, lui qu'on a dit peu satisfait du marché hivernal. L'entraîneur portugais a affirmé vouloir honorer son contrat avec le LOSC et se projeter sur la prochaine saison. Mais depuis, des médias anglais ont révélé l'existence d'un intérêt de West Ham pour celui qui permet aux Dogues de développer l'un des jeux les plus séduisants de Ligue 1 depuis le début de la saison. Et Foot Mercato vient confirmer l'existence d'un gros danger pour le club nordiste, qui pourrait bien être contraint de se chercher un nouvel entraîneur pour le troisième été d'affilée...