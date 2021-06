LOSC – Mercato : ça chauffe pour Fonte et Yazici !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

En fin de contrat au LOSC qui ne lui a pas proposé des conditions économiques dignes de son statut, José Fonte (37 ans) sonde le marché en quête d'un rebond intéressant. Le défenseur portugais regarde notamment du côté de la Liga espagnole, dans un championnat qui l'attire.

D'après les médias locaux RadioEsport et El Desmarque, le capitaine des Champions de France a été proposé au board du FC Valence, en quête d'un défenseur central. Pour l'heure, le club Ché n'a pas dit non mais ne s'est pas positionné concrètement non plus, davantage en quête d'un profil plus jeune capable d'aider sur plusieurs saisons.

Par ailleurs, Calcio Mercato croit savoir que Yusuf Yazici serait dans le collimateur de l'AC Milan. A Sans Siro, le milieu offensif turc avait excellé devant les Rossoneri cette saison en Ligue Europa.

🚨 Ultima idea per il #Milan è #Yazici, il giocatore apprezza molto il club rossonero @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) June 23, 2021