LOSC - Mercato : ça se confirme pour la première recrue de Gourvennec

Amadou Onana va découvrir la Ligue 1. Le milieu de terrain défensif va s’engager au LOSC, après de longues négociations.

Visite médicale programmée ce lundi

Véritable révélation de la saison en D2 allemande, l’espoir international belge quitte Hambourg pour le plus grand regret de son coach, Tim Walter, qui a confirmé son départ en conférence de presse : « Amadou a grandi plus vite que le club. Nous sommes d’accord pour dire que c’est un départ important car il a tellement de potentiel, donc nous voyons ce départ avec un œil qui rit et pleure ». La visite médicale du jeune de 19 ans serait prévue pour ce lundi selon les informations de Foot Mercato. Il signerait dans la foulée un contrat de 5 ans pour un transfert estimé à 7 millions d’euros avec 2 millions de bonus et un pourcentage sur la plus-value de 10%.

🚨Info : Visite médicale prévue lundi pour Amadou Onana 🇧🇪. Si elle s'avère concluante, le milieu de terrain s'engagera pour 5 ans au #LOSC. pic.twitter.com/csE3IQHPCs — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 30, 2021