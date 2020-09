LOSC - Mercato : Campos est pendu à un dossier à 20 M€ qui agite le Stade Rennais

Samedi, The Guardian a laissé entendre que Chelsea était décidé à attirer Édouard Mendy (28 ans), à tel point que les Blues étaient déjà passés à l’action en soumettant des offres au Stade Rennais. Selon L’Équipe, l’entourage du joueur abonde dans ce sens, évoquant des offres à hauteur de 15 M€ puis 18 + 2 M€ parvenues au club breton.

Le SRFC assure, lui, qu’il n’a vu arriver aucune offre en bonne et due forme pour son gardien, arrivé du Stade de Reims pour environ 4 M€ il y a un an. « Rennes a pour le moment pris connaissance d’une marque d’intérêt des Blues, pas davantage, précise le quotidien sportif. Mais l’attirance de Chelsea pour Mendy n’est pas feinte et, toujours selon son entourage, le joueur espère rejoindre l’équipe de Frank Lampard et attend que la situation se décante. »

#Chelsea cherche un nouveau gardien. Le club anglais a contacté le Stade Rennais pour connaitre les exigences de Rennes pour #Mendy. Chelsea n'a pas fait d'offre pour l'instant. Rennes a ajouté que le club n’était pas vendeur et qu'il voulait conserver Mendy. #SRFC — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 31, 2020

Un départ de Mendy freinerait celui de Maignan

RMC Sport ajoute : « Chelsea n’a pas fait d’offre pour l’instant. Rennes a ajouté que le club n’était pas vendeur et qu’il voulait conserver Mendy. » Le doute entoure donc la résistance du club breton aux offres de Chelsea. Plus sûr, un départ de Mendy bloquerait Mike Maignan, convoité lui aussi par les Blues et l’éventuel désengagement est validé par Luis Campos. Les supporters lillois en sont bien conscients...