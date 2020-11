LOSC - Mercato : Campos, un dernier gros coup à la Pépé avant un départ ?

Christophe Galtier a tiré la sonnette d’alarme la semaine dernière. L’entraîneur du LOSC craint le démantèlement du trio qu’il forme avec Gérard Lopez et Luis Campos du fait du mutisme du technicien portugais depuis cet été. La crainte de voir partir Campos reste forte au LOSC même si la démission de Marc Ingla pourrait raviver la flamme.

Pour l'instant, le conseil d’administration du club lillois n’a rien acté et cela pourrait prendre encore plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire. Le directeur sportif officieux du LOSC pourrait-il rester dans cette situation jusqu’au mercato hivernal... voire estival ? Rien n’est écarté à cette heure, d’autant plus que Campos pourrait réaliser un dernier gros coup avec un transfert juteux de Yusuf Yazici (23 ans) !

« Les Lillois veulent le vendre à un très bon prix, et cela ne semble pas si loin »

« Les performances actuelles de Yusuf sont le produit d'un travail acharné. Il travaille vraiment bien. C'est tout à fait normal qu'il y ait des hauts et des bas dans le football. Il revient d'une grave blessure. En étant régulier, discipliné et patient, il affiche ce degré de performance. J'espère qu'il va continuer comme ça. C'est entre ses mains, confiait la semaine passée son représentant Adem Cecebi à DHA. C'est vraiment un honneur que les grands clubs s'intéressent à Yusuf. Parce que Yusuf a des objectifs et se dirige vers cet objectif. Lorsque Yusuf aura atteint son véritable potentiel, les Lillois veulent le vendre à de très bons clubs à un très bon prix, et cela ne semble pas si loin. »

Arsenal est déjà très intéressé par Yazici

Selon Foot Mercato, deux écuries semblent déjà très intéressées par le profil de Yazici : Arsenal et la Lazio Rome, déjà sur ses rangs avant son arrivée en France. Concernant les Gunners, on se rappelle les bonnes relations avec le LOSC pour la juteuse vente (plus de 70 M€) de Nicolas Pépé à l’été 2019...