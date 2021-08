LOSC - Mercato : Celik vers un grand d’Espagne, un ancien du PSG et du RC Lens pour le remplacer ?

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Celik direction l’Atlético ? Selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste à Sky Sport, le club madrilène à la recherche d’un latéral droit aurait formulé une offre au LOSC pour Zeki Çelik. TMW parle d’une offre à auteur de 8 millions d’euros tandis que BeIN Sports Turquie évoque un transfert couplé à un joueur inclut dans l’échange. Ce jeudi soir, Olivier Létang a confié sur la chaine l’Equipe qu’il avait eu des propositions pour Zeki Çelik mais qui ne sont pas de nature à ce qu’il réponde favorablement.

Néanmoins, le Figaro révèle aujourd’hui que le club nordiste se préparerait déjà à trouver un remplaçant au Turc. Serge Aurier pourtant formé chez le voisin ennemi le RC Lens ainsi que le Paris Saint-Germain serait en pole. La direction lilloise aurait d’ores et déjà approché Tottenham alors que le latéral droit est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Affaire à suivre…

Tottenham are working to complete Moussa Sissoko deal with Watford, confirmed. He’s the main name in the list to replace Will Hughes who’s close to join Crystal Palace - talks at final stages. ⚪️ #THFC



Serge Aurier move to Lille depends on Çelik-Atletico Madrid talks.