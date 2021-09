LOSC - Mercato : comment le RC Lens a devancé les Dogues pour Kalimuendo

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

C'est officiel depuis cet après-midi : Arnaud Kalimuendo est prêté pour une deuxième saison au RC Lens. L'attaquant du PSG était suivi par de nombreuses écuries, en France comme à l'étranger, notamment le LOSC. Mais il aurait choisi lui-même de revenir en Artois, où il a brillé la saison passée. Sur le site officiel du Racing, le directeur général, Arnaud Pouille, a expliqué ce qui avait fait la différence avec le champion de France lillois.

« C’est un signe fort pour le Racing d’enregistrer le retour d’Arnaud Kalimuendo, l’un des plus grands talents offensifs français de sa génération. Nous connaissons le joueur et l’homme et je tiens à saluer sa fidélité aux couleurs Sang et Or. Malgré une concurrence féroce et même tenace sur ce dossier, nationale et internationale, Arnaud – mais aussi son entourage et le PSG – ont maintenu leur préférence au projet du RC Lens. La volonté ferme d’Arnaud de retrouver ses anciens coéquipiers, dans ce contexte, est autant symbolique qu’encourageante pour l’ensemble du club. Je suis aussi très heureux à l’idée de le voir bientôt profiter de l’ambiance exceptionnelle d’un Bollaert plein. Bon retour à la maison et dans ta famille d’adoption « Kali » ! »