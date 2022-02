PSG, LOSC - Mercato : comment Létang a fragilisé Leonardo à Paris

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Leonardo a encore perdu de gros points avec les dirigeants du PSG au mercato hivernal. Alors qu’un chèque d’environ 100 millions d’euros était espéré du côté de Doha au sujet des départs, le directeur sportif brésilien est loin du compte et sa cote auprès de sa direction risque fort de descendre en flèche.

Déjà incapable de se défaire de Mauro Icardi cet hiver, l’ancien milieu de terrain du PSG a vu Layvin Kurzawa rester à Paris malgré quelques portes de sortie intéressantes à l’étranger ou en L1. À ce titre, les Girondins de Bordeaux et le LOSC ont été cités comme possible point de chute... mais le club nordiste n’était pas une vraie piste.

« Les nouveaux agents ont frappé à la porte du LOSC, un club qui plaisait à leur client, mais la réciproque l’était moins et Lille, qui comptait déjà deux latéraux gauches (Gudmundsson et Bradaric), a décliné », fait savoir L’Équipe. Ce refus d’Olivier Létang fragilise encore plus la situation de Leonardo au PSG, devenue bancale après l’irruption de la rumeur Zidane.

Voici la une du journal L'Équipe du jeudi 3 février 2022 : https://t.co/JdTfZQsG3d pic.twitter.com/KjDqOiGYBm — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 3, 2022