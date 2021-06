LOSC - Mercato : contact établi entre Christophe Galtier et Everton

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Depuis qu'il a annoncé sa volonté de quitter le LOSC, Christophe Galtier voyage beaucoup ! Il a été annoncé à Lyon, où il s'est effectivement mis d'accord avec les dirigeants suite à un déjeuner, puis à Nice, puis à Naples… et maintenant à Liverpool ! Liverpool qui est le rêve ultime de l'entraîneur champion de France. Mais ce ne sont pas les Reds qui le courtisent, c'est l'autre moitié de la cité anglaise, Everton.

L'information, révélée par befoot hier, a rebondi en Angleterre où tous les sites de fans des Toffees ont demandé des renseignements sur le technicien. Mais la rumeur est en train de prendre une tournure officielle : le journaliste anglais Duncan Castles, qui travaille pour le Sunday Times et le Daily Record, annonce que les agents de Galtier ont bien rencontré les dirigeants d'Everton, dont le manager, Carlo Ancelotti, a pris la route du Real Madrid. Rêve bientôt réalisé pour Galtier ?

Everton have been in contact with Christophe Galtier’s agent (@DuncanCastles) pic.twitter.com/eWcqJpKvYu