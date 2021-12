LOSC - Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Jonathan David !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Bien qu’il lui arrive de passer à côté de certains matches, Jonathan David reste une valeur sûre du LOSC cette saison. Malheureusement pour Jocelyn Gourvennec, L’Équipe assure dans son édition du jour qu’il y a peu de chances qu’il reste au LOSC la saison prochaine. Et, ce, pour trois raisons. La première tient à son ambition et à son rendement. Le buteur de 21 ans aura fait ses preuves et l’heure est déjà venue pour lui de viser plus haut.

De nombreux clubs le suivent déjà, dont Liverpool. Cet intérêt ne daterait pas d’hier. Ensuite, le LOSC aura besoin de vendre à l’été prochain pour renflouer ses caisses et le Canadien est actuellement le joueur le plus bankable de l’effectif : sa cote sur le marché est aujourd’hui évaluée à 35 M€ sur le site Transfermakt. Celle-ci pourrait monter, notamment si le LOSC atteint les 8es de finale de Ligue des champions.

Enfin, le quotidien sportif précise que l’agent du joueur fait partie de ceux qui n’ont pas été rémunérés par le LOSC, sur décision d’Olivier Létang de bloquer certaines commissions. Du coup, l’intéressé est depuis plusieurs semaines en conflit avec le club nordiste et le binôme qu’il forme avec son joueur ne risque pas de s’attarder à Lille dans ces conditions.

Voici les unes du journal L'Équipe du 1er décembre 2021.

🗞 Lire l'édition > https://t.co/rBQBx74Sz5 pic.twitter.com/iYj9EiiqOW — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 1, 2021