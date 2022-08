LOSC - Mercato : coup dur pour Deminguet, Lille fonce sur un ex de Bordeaux et Nice

Paulo Fonseca veut d'autres recrues au LOSC et devrait être entendu dans les dernières heures du Mercato. Ses dirigeants lui cherchent toujours un milieu défensif - qui pourrait être Florian Grillitsch (libre, 27 ans) selon l'excellent site Le Petit Lillois – et un joueur à vocation plus offensive dans le cœur du jeu.

Comme révélé par Ouest-France hier, le dossier Jessy Deminguet (SM Caen, 24 ans) s'enlise et pourrait durer jusqu'à jeudi soir. Même si l'ancien capitaine normand est à l'écart, Malherbe campe sur ses positions et réclame au moins 2 M€ pour racheter son ultime année de contrat. Lille, qui est à la lutte avec Toulouse ou encore Montpellier, n'a pas lâché.

Mais, si l'on en croit l'excellent Nicolo Schira, c'est davantage vers la Série A que les Dogues regardent avec l'espoir de rapatrier Adam Ounas (Naples, 25 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club italien, l'international algérien (19 capes) se serait vu offrir un contrat de trois saisons (jusqu'en juin 2025) avec une option d'un an supplémentaire.

