LOSC - Mercato : Daniel Riolo a vu un phénomène débarquer à Lille

Le LOSC continue d’engranger. Si tout n’a pas été parfait à Nice hier, les Dogues ont réussi à prendre un point (1-1) et assurer l’essentiel pour continuer d’avancer quelques jours après avoir brillé en Ligue Europa à Prague.

Attentif à la rencontre entre les Dogues et les Aiglons, Daniel Riolo n’a pu contenir son émotion devant les brillantes prestations de Kasper Dolberg et Burak Yilmaz, buteurs dans chaque camp. Au-delà de leur prestation, le consultant de RMC Sport semble sensible à l’élégance dégagée par les deux attaquants.

« Dolberg, Yilmaz deux très beaux 9 dans notre L1.... il faut le dire aussi. Ça fait plaisir », a-t-il glissé sur son compte Twitter. Riolo n’est d’ailleurs le seul à tresser des louanges à Yilmaz, qui rassemble tous les suffrages chez les observateurs...