LOSC – Mercato : départ imminent pour Ikoné, Létang confirme

C'était programmé, ce devrait bientôt se faire : le journaliste italien Fabrizio Romano confirme que le transfert de Jonathan Ikoné est en passe d'être conclu.

« L’accord entre Jonathan Ikoné et la Fiorentina est sur le point d’être finalisé. Il ne reste plus que quelques détails à régler avec les agents pour un transfert de 15 M€ avec pourcentage à la revente », indique Romano. Qui ajoute qu'Olivier Létang a confirmé l'intérêt de la Fio. A suivre...

Jonathan Ikoné to Fiorentina deal is gonna be completed soon. It’s just matter of agents details then it will be signed for €15m plus future sale percentage. 🇫🇷 #transfers



Lille president Letang confirms: “It’s true - Fiorentina want to sign Ikoné”, he told TMW.