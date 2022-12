LOSC – Mercato : départ imminent pour Zedadka, sa destination est connue

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Arrivé libre au LOSC cet été en provenance de Clermont, Akim Zedadka ne s'est pas imposé au LOSC. L'international algérien a perdu sa place au profit de Bafodé Diakité et sa situation l'incite à changer d'air, si possible dès cet hiver.

Direction l'AJA

Selon FootMercato, on en prend le chemin et Zedadka devrait rejoindre l'AJ Auxerre. « Selon nos informations, il devrait s'engager dans les prochaines heures à l'AJ Auxerre dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Le défenseur lillois de 27 ans, qui doit passer sa visite médicale vendredi matin, arriverait en tant que joker médical pour disputer la reprise du championnat prévue le 28 décembre et le match à domicile contre l'AS Monaco », annonce en effet le média.