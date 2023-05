LOSC - Mercato : des contacts autres qu'en Premier League pour Fonseca ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Après sa victoire sur Ajaccio (3-0) samedi dernier, le LOSC a conforté sa 5e place et est revenu à deux longueurs de l'AS Monaco, balayée le lendemain à domicile par Montpellier (0-4). Les Dogues sont désormais la 2e meilleure équipe de L1 sur les douze derniers matches (derrière Lens...) et ils ont égalé le Lille champion de France 2010-11 avec 14 rencontres sans défaite à domicile (10 victoires, 4 nuls). Le travail de Paulo Fonseca porte ses fruits, avec un jeu enthousiasmant, porté vers l'avant. Le revers de la médaille, c'est que ce travail ne passe pas inaperçu à l'étranger...

West Ham en a fait sa priorité

On sait que West Ham, Crystal Palace et Tottenham suivent de plus ou moins le Portugais. Un proche de celui-ci nous a confié que les Hammers en ont fait leur priorité pour la saison prochaine mais qu'aucune négociation ne serait entamée avant la fin de saison. Et que, par ailleurs, l'agent de Fonseca s'attendait à recevoir d'autres offres durant l'été. Il va donc être très difficile pour le LOSC de conserver son entraîneur sous contrat jusqu'en 2024, surtout que plusieurs médias locaux font état de mauvaises relations avec le président, Olivier Létang...

Le calendrier complet du LOSC pour la fin de saison

Pour résumer Dans le viseur de West Ham, qui en a fait une priorité, mais également de Crystal Palace et de Tottenham pour la saison prochaine, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, s'attend à avoir d'autres contacts durant l'été. Pas sûr du tout qu'il fasse une deuxième saison chez les Dogues.

