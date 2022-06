LOSC - Mercato : des tensions avec Botman pour sa future destination ?

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Alors que tout semblait clair, l'avenir de Sven Botman s'assombrit à mesure que les semaines passent. La situation est bloquée pour une raison : l'AC Milan, avec qui le défenseur central de 22 ans s'est déjà mis d'accord, refuse de proposer plus de 35 M€. Le problème, c'est que le LOSC, qui doit remplir les caisses, possède une meilleure offre de la part de Newcastle.

Cette situation occasionnerait une certaine tension entre les dirigeants lillois et les agents de Botman. Ce dernier ne veut aller qu'à Milan alors que le LOSC le presse d'accepter l'offre de Newcastle (40 M€ plus 5 M€ de bonus). Les Rossoneri, très confiants dans ce dossier et qui n'ont de toute façon pas des finances élastiques, ne comptent pas faire de nouvelle proposition. La situation est bloquée, les tensions s'accroissent...

🚨 Lille are pushing Botman to accept joining Newcastle, who are offering €40M+€5M bonus, but he continues to wait for Milan



[@DiMarzio] pic.twitter.com/PErAXbG6Ky