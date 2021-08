LOSC - Mercato : deux grands artisans du titre sur le départ ?

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Bamba et Ikoné sur le départ ? Interrogé par l’Equipe à l’issue du tirage au sort de la Ligue des Champions (pour rappel le LOSC est dans le groupe de Séville, Salzbourg et Wolfsburg) Olivier Létang, président du LOSC a fait le point sur la fin du mercato.

D’un côté il a fait part de ses ambitions à moins d’une semaine de la fin du mercato : « Ce qui est important, c’est de garder nos joueurs. Il y a trois joueurs qui sont partis et à qui il restait un peu moins de douze mois de contrat. On s’appuie sur la force collective, l’état d’esprit développé la saison passée et qu’on a vu au Trophée des Champions. Cette force collective est le plus important. Après, s’il y a des opportunités d’ici le 31 août, car on est en éveil sur le marché pour améliorer l’équipe, on le fera. Un certain nombre de joueurs sont sollicités mais l’objectif est de les garder. »

Par ailleurs, il a évoqué les joueurs convoités : « On a eu des propositions pour Zeki Çelik mais qui ne sont pas de nature à ce qu’on réponde favorablement. Donc je pense que Zeki (Celik) sera avec nous. Concernant Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba, il y a un certain nombre d’intérêts mais aujourd’hui, pas de choses qui pourraient faire qu’ils puissent nous quitter. » - a déclaré le président nordiste à la chaine L’Equipe. La porte est elle ouverte à un départ en cas d’offre satisfaisante ? Affaire à suivre…

(Propos retranscris par lepetitlillois).

Olivier Létang dans l’EDS : « Nous avons des offres pour Zeki Celik mais pas assez grandes pour qu'il puisse partir. Je pense qu'il va rester avec nous. Nous avons aussi de l'intérêt pour Bamba & Ikoné mais les offres sont loins de nos attentes. » pic.twitter.com/BjRvDOjjz0 — Breaking Dogues (@BreakingDogues) August 26, 2021