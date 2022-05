LOSC – Mercato : deux pépites s'en vont, Gérard Lopez accusé du fiasco !

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Cette saison, le centre de formation du LOSC est en berne. Comme le rapporte L'Equipe, aucun jeune Dogue n'a été titularisé cette saison par Jocelyn Gourvennec. Une décision légitime pour Jean-Michel Vandamme, manager général du centre de formation du LOSC :

« Si j'avais été entraîneur, je ne les aurais pas fait jouer car ils n'étaient pas prêts. On a souvent eu des discussions, le président, Jocelyn et moi, et c'est moi-même qui freinais parfois l'évolution ».

L'ancienne direction chargé pour les couacs Buayi-Kiala et Bouanani

Conséquence directe de cette situation figée, Lille va perdre deux de ses promesses : Nathan Buayi-Kiala (proche de Parme) et Badredine Bouanani (qui va quitter le club pour Nice ou l'OM). Une situation que déplore Jean-Michel Vandamme qui charge l'ancienne administration de Gérard Lopez et le mode de fonctionnement de Luis Campos pour ces deux couacs :

« On va perdre un peu de temps car ce sont deux gamins qui auraient pu jouer en pro. Les sommes demandées n'ont pas correspondu à ce que le club pouvait payer à ce moment-là. Mais je reste persuadé que si on avait négocié les contrats un an plus tôt, on n'en serait pas arrivés là. On ne négocie pas des joueurs en fin de contrat. C'est la plus grosse des conneries. Quand je suis arrivé (au printemps 2021), j'ai récupéré un désert. La formation n'avait plus d'importance. Olivier Létang a souhaité remettre la formation au cœur du projet du LOSC mais la formation, c'est un paquebot, pas un hors-bord. Tu ne changes pas de cap en 30 secondes... »

