LOSC – Mercato : deux pistes turques révélées pour la succession de Mike Maignan

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Tous les jours, des informations circulent sur les pistes du LOSC pour remplacer Mike Maignan, transféré au début de l'été au Milan AC. Les Dogues penseraient notamment au Suédois Olsen (AS Rome), à Sergio Rico (PSG), à Predrag Rajkovic (Stade de Reims), à Matz Sels (RC Strasbourg).

Et selon Mohamed Toubache-Ter, les champions de France songent aussi à réactiver leur filière turque. Ils lorgneraient le portier de Trabzonspor et celui de Fenerbahce, à savoir Uğurcan Çakır et Altay Bayindir. A suivre...

Lille est tjrs à la recherche de son gardien de but…



Uğurcan Çakır est dans le viseur du board lillois mais que c’est compliqué !!

Un autre gardien turc est aussi ds le viseur… Altay Bayindir du Fenerbahce !! #LOSC https://t.co/3KiXWab5gv — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 2, 2021