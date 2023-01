LOSC - Mercato : Djalo, clef de l'arrivée de Skriniar au PSG ?

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Plus que quatre jours avant la conclusion du marché hivernal. Des gros coups sont dans les tuyaux, et notamment le recrutement par le PSG de Milan Skriniar. Le club de la capitale s'est déjà mis d'accord avec le défenseur slovaque, en fin de contrat, pour une arrivée en juin. Mais l'Inter Milan réfléchit à la possibilité de le vendre dès cet hiver et Paris pourrait formuler une offre dans les dernières heures du mercato, histoire de renforcer une arrière-garde où Sergio Ramos déçoit et où Presnel Kimpembé n'a pas retrouvé son meilleur niveau.

Mais s'il doit vendre Skriniar, l'Inter Milan veut recruter un remplaçant à la hauteur. Et selon Ignazio Genuardi, il aurait fait de Tiago Djalo sa priorité. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le LOSC, le Portugais de 22 ans est l'une des pièces maîtresses de Paulo Fonseca depuis le début de la saison. Pas sûr que l'entraîneur lillois donne son feu vert à son départ. Mais l'Inter, qui espère récupérer 15 à 20 M€ pour Skriniar, pourrait formuler une offre qui ne se refuse pas aux Dogues...