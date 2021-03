LOSC – Mercato : du beau monde sur Mike Maignan !

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Dans son édition hebdomadaire, France Football révèle que Mike Maignan suscite les convoitises, ce qui n'est pas franchement une surprise tant le portier du LOSC est régulier dans ses performances ces dernières saisons.

Le LOSC demanderait 25 M€

Ainsi, l’AC Milan, Tottenham et le Borussia Dortmund seraient tous les trois sur les rangs pour attirer l’international français cet été, à un an de la fin de son contrat. Le LOSC demanderait 25 M€ pour libérer l'ancien parisien (25 ans). Et toujours selon FF, la somme n'effraierait pas le Borussia... A suivre...