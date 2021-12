FC Barcelone – Mercato : énorme coup dur pour un ancien du LOSC, Umtiti pourrait le remplacer !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Mercredi, l'AC Milan s'est imposé sur le terrain du Genoa (3-0) grâce à un doublé de Messias et un but de Zlatan Ibrahimovic. Mais le club lombard a perdu gros dans la bataille. En effet, Simon Kjaer, son défenseur central, est sorti en cours de partie. Et les examens passés après la rencontre ont révélé que les ligaments croisés du genou gauche étaient touchés. L'ancien lillois (32 ans) va devoir se faire opérer. Sa saison est terminée.

Et pour le remplacer, Sport, le média espagnol, croit savoir que Milan a des vues sur Samuel Umtiti, le défenseur français du Barça, qui n'entre pas dans les plans de Xavi. Affaire à suivre...