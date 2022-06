LOSC - Mercato : Fonseca arrive avec 5 recrues dans les valises !

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

L’officialisation a traîné pour des petits détails mais Paulo Fonseca est finalement devenu hier le 31e entraîneur de l’histoire du LOSC. Arrivé à Lille mardi en début d’après-midi, le technicien portugais a été présenté aux salariés du club hier matin par le président Olivier Létang.

Selon L’Équipe, l’ex-coach du Chakhtior Donetsk et de l’AS Rome arrive accompagné de trois adjoints : Tiago Leal, le préparateur physique Paulo Mourao et l’entraîneur des gardiens Antonio Ferreira. Jorge Maciel, qui était en fin de contrat, a vu celui-ci être renouvelé. Fonseca sera présenté aux médias cet après-midi (17h) et retrouvera la première partie de son groupe demain pour la reprise.

L’annonce de l’arrivée de Fonseca devrait être bientôt suivie de celle du latéral droit Akim Zedadka, qui débarque libre en provenance de Clermont. Celle du défenseur central du GD Chaves Alexsandro ne devrait pas trop tarder non plus. Le Brésilien de 22 ans est attendu aujourd’hui à Lille pour effectuer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans. Le montant de la transaction s’élèverait à 2 M€ hors bonus.

Pour résumer Officialisée mercredi soir, l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc du LOSC devrait être suivie d’effets avec une conférence de presse dans l’après-midi et plusieurs annonces très attendues dans son staff, le tout à partir de 17h.

