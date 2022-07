LOSC - Mercato : Fonseca attend encore 4 recrues, ses demandes dévoilées

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Pisté par l’Athletic Bilbao, Paul Fonseca a finalement choisi de signer au LOSC. « J’avais une autre proposition, admet-il dans L’Équipe. Mais, après avoir parlé avec Alexandre (Alessandro Barnaba), je n’ai pas eu le moindre doute. Je voulais venir au LOSC. »

Au niveau du recrutement au cours du mercato estival, le coach du LOSC a déjà été entendu et attendrait encore deux latéraux « plus défensifs », mais aussi un milieu de terrain et un ailier supplémentaires.

« Jusqu’à présent, cela a été très facile de travailler avec Olivier (Létang). Nous sommes en contact tous les jours, poursuit Fonseca. Je dis ce que je vois, ce que je veux. Il m’apporte son soutien et des solutions. Et nous travaillons ensemble sur le recrutement. Si c’est un joueur qui ne correspond pas au système dans lequel je veux jouer, il ne viendra pas. »