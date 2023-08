LOSC - Mercato : Fonseca voit une arrivée et un départ se confirmer

Ça continue de bouger au LOSC. Un départ lillois qui était pressenti va être officialisé, mais les Dogues devraient accueillir un joueur ciblé depuis quelques mois

Carlos Baleba devrait s'engager avec Brighton contre 27 millions + 3 millions en bonus, révèle Gianluca Di Marzio. Le Lillois aura la lourde tâche de remplacer Moises Caicedo, parti à Chelsea. À 19 ans, le milieu de terrain va découvrir la Premier League !

Ciblé depuis le mois de juillet, Nabil Bentaleb va enfin poser ses valises au LOSC, révèle Santi Aouna. L'international algérien prendra la succession de Carlos Baleba. Le capitaine d'Angers va pouvoir regoûter à la Ligue 1.

