LOSC - Mercato : Fonte fait une annonce forte pour son avenir

En fin de contrat en juin prochain avec le LOSC, José Fonte ne sait pas de quoi son avenir sera fait et ne sait toujours pas si les dirigeants lillois vont lui offrir une prolongation de contrat. Dans les colonnes de La Voix du Nord, le défenseur central portugais s'est exprimé sur son avenir, assurant qu'il voulait prolonger l'aventure dans le nord de la France.

"J’ai tout donné pour ce club et je veux continuer à le faire"

"Je pense que je peux encore jouer une saison à ce niveau. Je ne veux pas avoir de regrets. Beaucoup de joueurs m’ont dit de ne pas arrêter. Ils m’ont parlé de leur expérience. Attention, c’est une décision très personnelle, car il y a des joueurs qui arrêtent et sont très contents. J’ai fait trente matchs cette saison. C’est un chiffre acceptable, je suis content. C’est important de faire le bilan avec l’entraîneur et le directeur sportif, de se dire la vérité et d’être honnêtes. Il faut regarder les statistiques, le nombre de matchs, le contenu, ce que tu as fait de bien et de mal. Parfois, le club veut changer de direction. Je ne sais pas si le LOSC a envie de continuer avec moi. Même s’il y a des matchs où je n’ai pas été magnifique, j’ai la conscience tranquille, car j’ai tout donné pour ce club et je veux continuer à le faire. Si le président et le coach le veulent aussi, je suis ouvert à la discussion. On va attendre les prochains jours", a lâché l'ancien joueur de Southampton, qui fêtera ses 40 ans le 22 décembre prochain.

