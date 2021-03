LOSC - Mercato : Galtier a reçu un gros coup de pouce en l’absence de Luis Campos

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Christophe Galtier et Thierry Oleksiak, c’est définitivement un duo qui fonctionne. Déjà efficaces à l’ASSE, les deux hommes travaillent main dans la main depuis leur arrivée au LOSC en 2017. Ils ont pourtant connu une période compliquée en début de saison lorsqu’une brouille a éclaté avec Luis Campos. Celle-ci aurait pu s’amplifier fin 2020 lorsque Gérard Lopez est parti pour être remplacer par Olivier Létang. Il n’en a rien été grâce à un élan de solidarité formé autour de Galtier.

« C’est très agréable de travailler avec lui car il nous implique et tranche, a expliqué Oleksiak dans les colonnes de La Voix du Nord. Quand Luis Campos était absent et qu’il y a eu un changement de président, les gens autour de l’équipe ont été extraordinaires. Ils l’ont fait parce qu’ils aiment le LOSC mais aussi pour Christophe. Je ne vois pas d’autres explications car on était tout seuls. Il a cristallisé toutes les énergies. »

Le LOSC a rendez-vous avec la Coupe de France dimanche

Depuis, les énergies sont tellement bien canalisé que le LOSC fait la course en tête de la Ligue 1, avant de disputer les 16es de finale de la Coupe de France dimanche à Ajaccio face au Gazélec (18h30).