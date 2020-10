LOSC - Mercato : Galtier attaqué sur 3 titulaires à 2 jours de la clôture !

Il ne reste plus que deux jours d'ici la clôture du mercato et les choses vont s'accélérer pour tous les clubs. Et notamment ceux qui ont fait du trading une politique comme le LOSC. Les clubs étrangers savent que les Dogues possèdent de bons joueurs en devenir et qu'ils seront toujours prêts à discuter. Ils sont visiblement nombreux à penser comme ça car Téléfoot annonce que pas moins de trois joueurs de Christophe Galtier ont été approchés.

Ikoné a refusé Wolfsburg

La proposition la plus surprenante est venue d'Allemagne, où Wolfsburg aurait voulu recruter Jonathan Ikoné. Surprenante dans le sens où l'attaquant de 22 ans a affirmé haut et fort vouloir faire une saison de plus dans le Nord après avoir raté la précédente dans les grandes largeurs. L'ancien Stéphanois aurait repoussé les Loups, qu'il ne souhaite pas rejoindre.

Les autres concernent Boubakary Soumaré et Zeki Celik. Le premier, qui possède un bon de sortie, a été contacté par les deux clubs de Milan et le Napoli. Mais il voudrait rester une saison de plus à Lille. Enfin, le latéral droit turc serait suivi par West Ham. Là aussi, les Londoniens ont formulé une offre à leurs homologues lillois. Mais on ne sait pas si elle était trop faible ou si le LOSC a fermé la porte faute de remplaçant, toujours est-il que Celik devrait lui aussi rester. A moins que…