LOSC - Mercato : Galtier bientôt parti, un autre cadre que Fonte pourrait suivre !

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Champion de France 2020-2021, le LOSC se prépare à perdre la plupart de ses cadres. Après Christophe Galtier, qui a décidé de quitter son poste d'entraîneur à un an de la fin de son bail, José Fonte, en fin de contrat cet été, et Mike Maignan, qui a rejoint l'AC Milan pour 15 millions d'euros, Sven Botman pourrait lui aussi quitter les Dogues lors du mercato estival.

Le défenseur central néerlandais, qui n'a pas été retenu pour disputer l'Euro 2021, pourrait prendre la direction de l'Atalanta Bergame.

En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le club italien ferait le forcing pour parvenir à un accord. Plusieurs clubs de Premier League seraient également sur les traces de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le LOSC.

Atalanta are still trying to sign Sven Botman from Lille. Premier League clubs are interested since January but Atalanta are now pushing to reach an agreement. He’s the main target as centre back. 🇳🇱 #Atalanta #Lille https://t.co/oMLk8666ia