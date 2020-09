LOSC – Mercato : Galtier pourrait encore enregistrer quatre départs !

Si Victor Osimhen, Loïc Rémy ou encore Gabriel ont plié bagage, le LOSC est encore loin d'avoir fini son dégraissage. Selon La Voix du Nord, deux départs au moins sont certains et deux autres sont très probables.

Parmi les cessions certaines, celle d'Adama Soumaoro, revenu de son prêt au Genoa et qui dispose de pistes concrètes en Italie et en Turquie (Besiktas), et celle de Boubakary Soumaré, dont la cote a un peu baissé sur le marché mais qui devrait faire l'objet d'attaques des deux Milan et d'un autre club transalpin.

Celik et Ikoné, cas sensibles

Ça s'agite aussi pour Zeki Celik et Jonathan Ikoné, dont les chances de départ sont estimés respectivement à 80 et 70%. Le latéral turc plait à l'Atalanta Bergame, à Everton et à un club espagnol. « Lille réfléchira aux propositions à partir de 15 M€ pour un joueur encore sous contrat pour trois ans. Le successeur du Turc est ciblé : il s’agit de Joao Ferreira, U19 de Benfica », poursuit le média nordiste. Pour Ikoné, des clubs anglais (Tottenham, Chelsea, Newcastle), allemands (Dortmund) et italiens le visent.

En revanche, le départ de Mike Maignan est de moins en moins probable. La « VDN » estime à 5% les chances qu'il s'en aille, Chelsea ayant choisi Edouard Mendy à sa place. Le numéro 3 des Bleus se serait résolu à rester une saison supplémentaire, l'option la plus sûre pour conserver sa place en vue de l'Euro.