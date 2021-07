LOSC - Mercato : Galtier s’est déjà mis un pilier de l’OGC Nice dans la poche

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Dante vient sans doute de vivre les mois les plus compliqués de sa carrière. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche début novembre, le défenseur central brésilien de l’OGC Nice a pris son mal en patience pour revenir à la compétition la saison prochaine. En attendant, le joueur de 37 ans découvre les séances d’un Christophe Galtier pour qui il a déjà le plus profond respect.

« Son discours est déjà passionnant, a-t-il affirmé dans L’Équipe. On voit sa méthode de travail, son envie de créer quelque chose, ça m’a beaucoup plu. Il veut façonner un vrai groupe, avec un esprit familial et compétiteur. Il est très heureux d’être là, a très envie de réussir. On sent qu’il est prêt à tout faire pour aller au bout de ses objectifs. »

Invité à évoquer la propension de Galtier à tirer le maximum d’un groupe, Dante s’est voulu pragmatique. « Absolument, le club l’a choisi aussi pour ça. Sa personnalité va nous faire beaucoup de bien. Mais il faut que nous, les joueurs, nous mettions à hauteur de ses exigences. Qu’on marche tous dans une seule direction, a-t-il poursuivi. Les équipes de Galtier sont très difficiles à battre, elles ne te font pas de cadeaux. Ce n’est jamais une promenade, toujours une guerre, car tu sens l’envie de gagner, de se battre ensemble, avec du bon vice. Chacun court pour les autres, l’exigence de ses équipes est marquante. »

