LOSC - Mercato : Galtier sait quand Luis Campos le relancera sur le recrutement

Nous l'évoquions plus tôt ce matin, la situation en coulisses reste compliquée au LOSC. Luis Campos, malgré le départ annoncé de Marc Ingla et d'un de ses collaborateurs, reste mécontent du fonctionnement du club et n'a pas encore totalement renoncé à un départ selon l'Equipe.

En prime, le conseiller sportif du LOSC, également accaparé par les projets Boavista et Mouscron, serait également très discret du côté de Luchin où il n'aurait pas été aperçu depuis trois semaines... De quoi faire naître quelques inquiétudes du côté de Christophe Galtier ? Visiblement non, si l'on en croit le coach lillois.

Des échanges plus poussés dans les derniers jours

Dans des propos relayés par l'Equipe, le technicien des Dogues se montre serein face à un contexte compréhensible à ses yeux. « Je ne me sens pas du tout isolé. Je dirige l'équipe avec le staff technique et médical. Il y a des périodes comme celle-là chaque saison. Un travail est fait en amont. Il est difficile. Je comprends que l'on ne me tienne pas plus informé que ça. C'est un Mercato particulièrement long du fait du Covid. C'est souvent lors des quatre ou cinq derniers jours du marché qu'il y a plus d'échanges », estime le coach lillois.