LOSC - Mercato : Galtier surveille de près un taulier du RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Le 112e derby du Nord lancera la 36e journée de Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy (21h). Pour ce faire, Christophe Galtier devrait laisser Renato Sanches sur le banc et donner sa chance à Jonathan Ikoné.

Côté RC Lens, on devrait évoluer en 3-5-2 avec plutôt Steven Fortes comme stoppeur gauche de la défense à trois à plat, et Ignatius Ganago devant Gaël Kakuta en pointe. Le plus gros handicap pour le RC Lens viendra des statistiques : le Racing n’a gagné aucun de ses 11 derniers matches de Ligue 1 disputés contre le LOSC (3 nuls, 8 défaites).

Galtier connaît très bien Badé

Franck Haise compte plus que jamais sur Loïc Badé (21 ans) pour infléchir cette courbe. Annoncé titulaire, le défenseur central du RC Lens fait partie des bonnes pioches du mercato au point d’être même scruté par le LOSC ! « Je le connais très bien. C'est quelqu’un qui a été observé et analysé depuis longtemps. Il a un très gros potentiel, il est l'un des points forts de Lens », a lancé Galtier en conférence de presse.